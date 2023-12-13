Панарин набрал 700-е очко в НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 700-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Это достижение покорилось Панарину в матче регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс». Панарин отметился результативной передачей, что не помогло его клубу одержать победу. Его команда проиграла со счетом 3:7.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 39 (16+23) очков в 27 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, в команду он перешел из «Коламбус Блю Джекетс».

28 ноября Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, которому удалось набрать 30 очков в 20 стартовых матчах сезона. В последний раз это удавалось Кэри Уилсон в сезоне-1988/1989. Тогда ему потребовалось 18 матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает второе место, набрав 39 очков. «Рейнджерс» отстает от «Бостона» по дополнительным показателям.

В следующем матче команда Панарина сыграет с «Анахаймом». Встреча состоится 16 декабря.

Ранее Панарин превзошелревзошел Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.