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Главы стран Балтии требуют отменить допуск россиян на Олимпиаду-2024

Президенты стран Балтии призвали МОК отменить решение о допуске россиян на Игры

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kovop/Shutterstock

Президенты стран Балтии на встрече в Таллине заявили, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об ограниченном допуске российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024 в Париже должно быть отменено. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Глава Эстонии Алар Карис заявил, что он «и как гражданин, и как любящий спорт человек», считает решение Международного олимпийского комитета неприемлемым. По его мнению, оно должно быть отменено. С ним согласился президент Литвы Гитанас Науседа. Он выразил сожаление, что «такие решения принимаются в критические моменты войны на Украине».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился со своими коллегами и заявил, что Латвии следует подумать о возможном бойкоте Олимпийских игр.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Олимпийском комитете России признали, что лишь единицы россиян поедут на Игры.

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