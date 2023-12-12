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Названы три футболиста из России, которыми интересуются в Европе

Агент Голубкин: в Европе интересуются двумя игроками «Локо» и форвардом «Динамо»

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Геннадий Голубин, советник российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, назвал в интервью «Чемпионату» имена отечественных футболистов, которыми интересуются европейские клубы.

«О ком со мной разговаривали европейские функционеры ― Пиняев, Глушенков, Тюкавин», — заявил агент.

Форвард московского «Локомотива» Сергей Пиняев в текущем сезоне провел за клуб 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. На счету его одноклубника Максима Глушенкова 25 матчей, шесть голов, девять передач. Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин сыграла в 23 встречах, забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее Голубин рассказал о трудностях Захаряна в Испании.

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Футбол. Чемпионат России
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