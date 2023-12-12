В «Вашингтоне» сравнили Овечкина или Макдэвида

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев в интервью «Спорт-Экспрессу» сравнил своего одноклубника Александра Овечкина и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Против кого персонально тяжелее всех? Макдэвид, конечно, в порядке! Но в прошлой игре с ними было пару сменок, когда подкатился к нему хорошо, и Коннору не оставалось ничего, как просто в зону забросить.

Праймовый Овечкин или праймовый Макдэвид? У каждого есть свои плюсы... Конечно, Овечкин», — заявил Алексеев.

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.

26-летний Макдэвид в нынешнем сезоне сыграл 23 матча, в которых забросил 10 шайб и сделал 26 ассистов.

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