Игру «Спартака» назвали разочарованием года

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что для него игра красно-белых стала разочарованием года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Разочарование года? Для меня, как для болельщика «Спартака» — это игра «Спартака», — сказал Жуков.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (31).

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3 числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту». Точное время начала матча неизвестно.

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля стал третьим в чемпионате страны.

Ранее «Спартаку» предложили пригласить на пост главного тренера Анчелотти.