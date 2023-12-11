Газзаев объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет наименьшего количества пропущенных мячей среди всех команд турнира, передает RT.

«Чемпионом становится не тот, кто забил больше, а кто сумел пропустить меньшее количество мячей в свои ворота. В чем краснодарцы сейчас и лучше остальных», — сказал Газзаев.

В матче 18 тура РПЛ «Краснодар» встречался с ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой южан со счетом 1:0. Единственный мяч забил Никита Кривцов. Он отличился после подачи низом с углового в исполнении Эдуарда Сперцяна, отправив мяч в касание в ближний верхний угол ворот голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. ЦСКА с 28 баллами занимает седьмое место.

Ранее Василий Уткин восхитился победным голом «Краснодара» в матче с ЦСКА.