Российский тренер надеется на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Баварии»

Российский тренер Андрей Канчельскис, выступавший раньше за английский «Манчестер Юнайтед», надеется на победу манкунианцев в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», передает ODDS.ru.

«Будем надеяться, что «МЮ» победит. Им кровь из носа нужна победа. В крайней игре они одержали победу. Думаю, в хорошем настроении команда выйдет на поле. Скорее всего, у «Баварии» будет смешанный состав», — сказал Канчельскис.

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, набрав четыре очка. «Бавария» идет на первой строчке, имея в активе 13 баллов. Турецкий «Галатасарай» и датский «Копенгаген» набрали по пять очков.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» пройдет в Англии 12 декабря. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23.00 по московскому времени. Параллельно свой матч начнут «Галатасарай» и «Копенгаген».

Ранее «Айнтрахт» разгромил «Баварию».