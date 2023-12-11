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Тарасова: наше освобождение — моя настоящая новогодняя мечта

Тренер Тарасова: хочу видеть российских фигуристов на международных турнирах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала в комментарии Sport24, чего ждет от нового 2024 года.

«От нового года жду одно — нашего оcвобождения. Хочу видеть, как наши фигуриcты cнова побеждают на вcех международных турнирах. Наше оcвобождение — моя наcтоящая новогодняя мечта! Мы остаемся в форме, становимся сильнее, развиваемся в таких условиях прессинга, что никому такое и не снилось. Поэтому нашего возвращения я жду больше всего», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее олимпийская чемпионка поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр-2024.

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