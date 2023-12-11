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Уткин восхитился победным голом «Краснодара» в матче с ЦСКА

Блогер Уткин высоко оценил победный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА в РПЛ

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале оценил гол полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» — написал Уткин.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Никита Кривцов. Он отличился после подачи низом с углового в исполнении Эдуарда Сперцяна, отправив мяч в касание в ближний верхний угол ворот голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. ЦСКА с 28 баллами занимает седьмое место.

Матчи 19-го тура РПЛ пройдут в марте 2024 года.

Ранее ЦСКА обвинили в лихорадке из-за нервных концовок.

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