Ветеран «Спартака» объяснил, что нужно команде для избавления от проблем

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил уверенность, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль продолжит работу в клубе, а также рассказал, что нужно красно-белым для избавления от проблем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод. Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы…» — заявил Тихонов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл с самарскими «Крыльями Советов», игра завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее Роман Широков предложил Абаскалю не руководить «Спартаком» на матчах.