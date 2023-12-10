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Игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Сафонов: мы чуть разнесли раздевалку после победы над ЦСКА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА в интервью «Матч ТВ» заявил, что команда бурно отпраздновала победу, нанеся небольшой урон раздевалке.

«Большие эмоции от победы, отчасти разнесли раздевалку. Не могу сказать, какими мы вышли на первый тайм, зато на второй вышли заряженными и настроенными на победу. Всем это было видно, и ЦСКА это понимал», — заявил Сафонов.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кокшаров.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в истории ушел на зимний перерыв лидером.

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