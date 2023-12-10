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Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до девяти игр

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по длительности безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 10 декабря «Вашингтон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин не сумел забить в этом матче, таким образом, продлив свою безголевую серию до девяти матчей.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафикисированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 24 матчах и набрал всего 15 очков — пять заброшенных шайб и десять голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкин взял на себя вину после установленного рекорда в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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