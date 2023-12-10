В МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ

Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России и Белоруссии на Игры в нейтральном статусе.

В министерстве назвали решение Исполнительного комитета МОК ошибочным.

«Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации», — отметили в МИД Украины.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК.