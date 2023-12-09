Российская гимнастка-чемпионка показала фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха.

На снимке 23-летняя спортсменка позирует в зеленом купальнике.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье.