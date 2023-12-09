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Экс-советник Федуна заявил, что «Спартаку» не нужен Абаскаль

Агент Камоцци заявил, что «Спартаку» нужен тренер, но не Абаскаль

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белым нужен другой главный тренер вместо Гильермо Абаскаля. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Сегодня «Спартак» показал, что может побеждать и без главного тренера. Всем командам нужен тренер, и красно-белым тоже, но не Абаскаль», — заявил агент.

9 декабря «Спартак» в Москве обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи играли без главного тренера Абаскаля, который пропускал матч из-за дисквалификации.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее форвард «Спартака» установил рекорд сезона в РПЛ.

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