Поветкин рассказал, в каком случае будет болеть за украинца Усика

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин заявил, что будет смотреть бой украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. Его слова передает «Чемпионат».

«Бои Усика буду смотреть. Болеть? Смотря, с кем будет боксировать. Если будет боксировать с американцем, то буду за Александра», – сказал Поветкин.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Тайсон Фьюри последний бой провел 28 октября 2023 года, в котором по правилам бокса победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

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