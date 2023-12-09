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Форвард «Спартака» установил рекорд сезона в РПЛ

Журналист Дорский: Соболев установил рекорд сезона в РПЛ по числу ударов за матч

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев установил рекорд по ударам в сторону ворот соперника в матче с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Александр Дорский в своем Telegram-канале.

Форвард красно-белых нанес восемь ударов в сторону ворот вратаря самарцев Ивана Ломаева, что стало рекордным показателем текущего сезона чемпионата России.

Предыдущий рекорд принадлежал хавбеку ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву, который семь раз ударил в сторону ворот московского «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ. Тогда армейцы уступили со счетом 2:3.

Матч «Спартак» — «Крылья» завершился победой москвичей со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Крыльях» объяснили поражение от «Спартака».

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