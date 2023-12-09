Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила против условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Играм-2024. Ее слова передает РИА Новости.

«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас гимна и флага. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть Международный олимпийский комитет сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — сказала Родионенко.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент «Самбо-70» заявил, что МОК хочет еще раз унизить Россию.