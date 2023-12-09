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«Реал» установил рекорд четырехлетия

Marca: оборона «Реала» является лучшей среди клубов европейских чемпионатов

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Isabel Infantes/Reuters

Оборона мадридского «Реала» является лучшей среди клубов европейских чемпионатов начиная с сезона-2019/2020, передает Marca.

За это время «сливочные» провели 167 матчей, пропустив 129 мячей, что в среднем равно 0,77 гола за игру. На втором месте располагается мадридский «Атлетико», пропустивший в 166 играх 141 мяч (0,84). Замыкает тройку французский «ПСЖ». Парижане в 155 матчах пропустили 139 мячей (0,89).

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Бетисом». Встреча состоится 9 декабря. Команды выйдут на поле в 18.15 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 38 очков. На втором месте идет «Жирона», уступая сливочным по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших каталонская «Барселона», набравшая 34 балла. «Атлетико» идет на четвертом месте (31).

«Жирона» и «Барселона» встретятся в очном поединке 10 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Реала Сосьедад» подвергли критике Арсена Захаряна.

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