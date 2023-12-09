В World Athletics выступили против Игр дружбы в России

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что ему не нравится идея проведения Игр дружбы в России, передает ТАСС.

«Я не особо воодушевлен этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме. Мы четко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю», — сказал Коу.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее сообщалось в Швеции разочарованы решением МОК допустить Россию до Олимпиады.