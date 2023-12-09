Экс-тренер «Спартака» Романцев похвалил Дзюбу за конфликт с журналистом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев встал на сторону нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы в его конфликте с журналистом издания «РБ Спорт». Его слова приводит RT.

«Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность», — со смехом заявил Романцев.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Российской премьер-лиги — футболист пообещал «засунуть телефон в одно место» представителю СМИ.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

Ранее Романцев не захотел вернуться в «Спартак».