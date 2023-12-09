«От хорошей игры к провалам»: названа причина неудач «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что красно-белым не хватает баланса, а также отметил, что ротация состава сказывается на игре команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У команды пока не хватает баланса. Прыгают от хорошей игры к провалам. Может быть, команда стала заложником ситуации, при которой ей всегда надо атаковать», — заявил Билялетдинов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко.

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее возможный вылет «Спартака» в Первую лигу не стали называть трагедией.