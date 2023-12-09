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ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара»

Экс-голкипер ЦСКА Биджиев заявил, что ждет интересного матча с «Краснодаром»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший вратарь московского ЦСКА, главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев заявил, что для армейцев и «Краснодара» матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет важное турнирное значение, а также предположил, кто одержит победу. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, матч получится упорным и динамичным. Считаю, ЦСКА построит свою игру на контратаках. Армейцы достаточно опасно выглядят в таком ключе. Обе команды подходят к очному матчу в хорошем настроении. Наверняка нас ждет интересная игра. На мой взгляд, победу одержит «Краснодар» с разницей в один мяч», — заявил Биджиев.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очков в 17 играх. Красно-синие расположились на пятой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой столичной команды с минимальным счетом 1:0.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» — ЦСКА.

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