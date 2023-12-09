В России рассказали, когда теннисистов могут допустить до Олимпиады

Глава Федерации тенниса России Шамиль Трапищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поздно принял решение по допуску спортсменов из России до Олимпийских игр — 2024 в Париже, поскольку многие атлеты уже не успевают квалифицироваться, а также рассказал, когда ждать решения по допуску теннисистов. Его слова приводит ТАСС.

«У нас решения Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента — до Открытого чемпионата Франции. По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — заявил Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») стартует 20 мая. Олимпиада в Париже начнется 26 июля.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Мария Захарова рассказала, поедут ли российские атлеты на Олимпиаду 2024 года.