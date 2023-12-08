Возможный вылет «Спартака» в Первую лигу не стали называть трагедией

Российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что возможный вылет московского «Спартака» в Первую лигу не будет трагедией, передает Legalbet .

«Если «Спартак» вылетит в Первую лигу — это не будет трагедией, потому что они уже вылетали в своей истории, но триумфально вернулись. Это будет не очень хорошо для российского футбола», — сказал Гаджиев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко.

Матч между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов», который станет для обеих команд заключительным в 2023 году, должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее в «Спартаке» рассказали, удовлетворены ли в клубе результатами команды.