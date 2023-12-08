Теннисистка Шарапова рассказала о жесткости отца

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что ее отец был жестким, но справедливым, передает Sportskeeda.

«Мой отец имел большое влияние в спорте. Он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. А мама занималась моим образованием. Она при любой возможности водила меня на балет. Даже если мы были во Флориде», — сказала Шарапова.

Шарапова отметила, что маме было абсолютно все равно на ее место в рейтинге, а также она показывала, что есть не только удары по теннисному мячу.

«Она хотела, чтобы я была любопытной и всегда оставалась скромной», — добавила она.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

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