Путин в четверг примет главу Росимущества

Путин 12 февраля проведет встречу с главой Росимущества Яковенко
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Росимущества Вадим Яковенко в четверг, 12 февраля, доложит главе РФ Владимиру Путину о результатах работы агентства в 2025 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает «Интерфакс».

«Очень важное агентство, которое занимается учетом федеральной собственности, обеспечивает приток в казну существенных средств. Сегодня будет доклад президенту по итогам 2025 года», — сказал представитель Кремля.

В августе глава Росимущества Яковенко в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным заявил, что доходы федерального бюджета от приватизации государственного имущества в 2025 году составят 90 млрд рублей.

По его словам, общий объем поступлений в казну от федерального агентства по прогнозам должен был достичь уровня 475 млрд рублей, причем большую часть этой суммы должны были составить дивиденды от государственных пакетов акций.

Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать Домодедово в собственность Росимуществу.
 
