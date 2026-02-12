В Кремле прокомментировали обращение президента Литвы Гитанаса Науседы к ЕС с просьбой не «царапать двери Кремля», а действовать сообща в вопросе урегулирования украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для диалога с Россией не надо «царапать двери», а надо позвонить Владимиру Путину.

«Ни Мерц, ни Макрон не предпринимали попыток. Здесь можно просто позвонить Путину. Он не отказывался от прямых контактов, он говорил о предпочтительности контактов, потому что урегулировать разногласия можно только путем диалога».

По словам Пескова, сейчас в Европе образовалось два лагеря. Один лагерь готов говорить с русскими, что созвучно подходу России, а второй лагерь придерживается прежнего неразумного подхода, призывая оборвать все контакты.

До этого, Науседа, обращаясь к Европейскому союзу заявил, что они должны сообща участвовать в урегулировании украинского конфликта, а не «царапать двери Кремля».

Науседа отметил, что Европа может участвовать в переговорах Соединенных Штатов с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, но это должно происходить лишь при наличии взаимной договоренности о достижении устойчивого и справедливого мира.

По словам президента, он видит возможность действовать сообща, а не отправлять того или иного европейского политика «постучать или поцарапаться в двери Кремля». Науседа указал, что такая политика является непоследовательной и не добавляет солидности Европе, поскольку страны ЕС то говорят о возможных действиях по установлению контактов с Москвой, то обсуждают 20-й пакет антироссийских санкций

Ранее Зеленский предложил Макрону отказаться от диалога с Россией в пользу давления.