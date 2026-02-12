Тренер сборной Финляндии попал в скандал и был отстранен от Олимпиады

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед был отстранен от Олимпийских игр за скандал с употреблением алкоголя, передает Aftonbladet.

До конца Олимпиады финские спортсмены будут обходится без своего тренера.

19 сентября 2025 года глава Международный олимпийский комитет Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с портретами погибших бойцов ВСУ.