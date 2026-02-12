Власти Кубани рассказали о состоянии женщины, раненой в техникуме в Анапе

Сотрудницу техникума в Анапе, где произошло нападение, перевезут в краевую больницу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным, состояние еще одного раненого, студента, – средней тяжести», — сказано в сообщении.

В оперштабе Кубани добавили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

11 февраля юноша пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов. Студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в помещениях.

Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба.