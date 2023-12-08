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Мамиашвили призвал не радоваться допуску россиян на Олимпиаду

Глава спортивной борьбы РФ Мамиашвили призвал не радоваться допуску на Игры

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, передает Sport24.

«Почему мы должны радоваться? Почему нас не должны были допускать? Лучше задайте им этот вопрос, на каких основаниях были эти ограничения?» — сказал Мамиашвили.

До соревнований будут допущены те спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Татьяна Тарасова поздравила российских спортсменов с допуском на Игры.

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