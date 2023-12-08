Свищев назвал совпадением допуск россиян на ОИ-2024 с выдвижением Путина на выборы

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе практически сразу после заявления президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборы главы государства, которые состоятся в марте 2024 года. В комментарии «Газете.Ru» он назвал это совпадением, добавив при этом, что МОК будет оказывать давление и на Путина, и на Россию.

«Заявление МОК в день, когда Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы? Думаю, это совпадение. МОК не мог знать, что Владимир Владимирович сегодня объявит о намерении участвовать в президентских выборах. Другой вопрос, что в своих пропагандистских целях буржуи будут придумывать всевозможные методы воздействия на наших избирателей. Это же очевидные вещи: все знают, как Путин и россияне относятся к спорту. Поэтому давление будет со всех сторон и на Россию, и на президента. Мы к этому уже привыкли, к сожалению, уже стали стрессоустойчивыми», — констатировал Свищев.

МОК заявил, что россияне смогут участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно для тех спортсменов, которые публично не заявляли о поддержке СВО, а также для тех, кто не имеет отношения к российским силовым структурам.

Ранее Свищев призвал с осторожностью относиться к допуску россиян на ОИ-2024.