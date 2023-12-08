Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Свищев назвал совпадением допуск россиян на ОИ-2024 с выдвижением Путина на выборы

Депутат Свищев заявил, что МОК будет давить на Путина и на Россию

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе практически сразу после заявления президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборы главы государства, которые состоятся в марте 2024 года. В комментарии «Газете.Ru» он назвал это совпадением, добавив при этом, что МОК будет оказывать давление и на Путина, и на Россию.

«Заявление МОК в день, когда Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы? Думаю, это совпадение. МОК не мог знать, что Владимир Владимирович сегодня объявит о намерении участвовать в президентских выборах. Другой вопрос, что в своих пропагандистских целях буржуи будут придумывать всевозможные методы воздействия на наших избирателей. Это же очевидные вещи: все знают, как Путин и россияне относятся к спорту. Поэтому давление будет со всех сторон и на Россию, и на президента. Мы к этому уже привыкли, к сожалению, уже стали стрессоустойчивыми», — констатировал Свищев.

МОК заявил, что россияне смогут участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно для тех спортсменов, которые публично не заявляли о поддержке СВО, а также для тех, кто не имеет отношения к российским силовым структурам.

Ранее Свищев призвал с осторожностью относиться к допуску россиян на ОИ-2024.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами