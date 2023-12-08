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Тарасова поздравила российских спортсменов с допуском на Игры

Тренер Тарасова о допуске россиян на Игры: МОК принял человеческое решение

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российских спортсменов с допуском на Олимпиаду, которая пройдет летом 2024 года в Париже, передает «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю всех спортсменов. Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа. Будем следить за нашими ребятами. Ура», — сказала Тарасова.

До соревнований будут допущены те спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее МОК допустил россиян до Олимпиады-2024.

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