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Игрок «Локомотива» назвал условие для трансфера, которое ему поставил европейский клуб

Игрок «Локомотива» Тикнизян: «Вердер» поставил мне условие начать учить немецкий

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат», что в конце лета 2023 года у него состоялся разговор с представителями немецкого «Вердера».

«У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — сказал Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на шестом месте.

Ранее Тикнизян назвал имя футбольной столицы России.

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