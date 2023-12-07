«Ростов» хочет купить Роналдо

Футбольный клуб «Ростов» интересуется 23-летним форвардом болгарского «Левски» Роналдо. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, донской клуб предложил за форварда €1,5 млн. «Левски» хочет получить за игрока €2 млн.

В текущем сезоне бразилец провел за болгарский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

3 декабря «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в сильный снегопад.

После этого поражения «Ростов» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице. В активе команды Валерия Карпина 20 очков. ЦСКА поднялся на пятую позицию с 28 баллами.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

Ранее Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ.