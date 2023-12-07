Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ростов» хочет купить Роналдо

«Спорт-Экспресс»: «Ростов» интересуется форвардом «Левски» Роналдо

close
100%
ФК «Левски София»

Футбольный клуб «Ростов» интересуется 23-летним форвардом болгарского «Левски» Роналдо. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, донской клуб предложил за форварда €1,5 млн. «Левски» хочет получить за игрока €2 млн.

В текущем сезоне бразилец провел за болгарский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

3 декабря «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в сильный снегопад.

После этого поражения «Ростов» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице. В активе команды Валерия Карпина 20 очков. ЦСКА поднялся на пятую позицию с 28 баллами.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

Ранее Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами