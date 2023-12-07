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Россиянина заменили после трех пропущенных шайб за пять минут в матче НХЛ

«Эдмонтон» разгромил «Каролину», Кочеткова заменили после трех пропущенных шайб

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Kamil Krzaczynski/Reuters

«Эдмонтон Ойлерз» встречался с »Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой хозяев — 6:1.

В составе победителей голами отметились Райан Маклауд, Маттиас Экхольм, Зак Хайман (трижды) и Уоррен Фегеле.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Джордан Стаал. Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков вышел на площадку с первых минут, но был заменен после трех пропущенных шайб, отыграв 5 минут 46 секунд. Вместо него на лед вышел финн Антти Раанта. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

Послей этой победы «Эдмонтон» набрал 21 очко в 23 матчах и занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе. «Каролина» с 29 баллами в 25 играх идет на втором месте в Столичном дивизионе.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.

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