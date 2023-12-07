Международный олимпийский комитет (МОК) призовет к олимпийскому перемирию во время летних Игр в Париже, которые состоятся в 2024 году, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Что касается вашего вопроса, Генеральная Ассамблея ООН приняла «Олимпийское перемирие» для Игр в Париже. Мы также ссылаемся на речь президента МОК, в которой он излагает позицию МОК», — сказали в пресс-службе МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

5 декабря в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит МОК. Представители международных федераций летних видов спорта попросили МОК как можно скорее вынести решение по участию в ОИ-2024 нейтральных атлетов из России, которые прошли квалификацию или намереваются участвовать в отборе на Олимпиаду.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что МОК допустит россиян до Олимпиады в Париже.