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Бывший игрок «Спартака» считает, что РПЛ должна проходить по системе «весна-осень»

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: я за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна вернуться к системе «весна-осень», передает Vprognoze.ru.

«Регионы не готовы от быстрой смены климата. Москва даже не готова к таким матчам, а у нас большая территория, например, Сибирь и Дальний Восток тоже должны по этой методике играть», — сказал Гладилин.

После 17 матчей РПЛ лидерство вновь захватил «Краснодар», который набрал 35 баллов. Петербургский «Зенит» после поражения от московского «Локомотива» скатился на вторую строчку. Клуб с берегов Невы имеет в активе 33 балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что РПЛ не нужно возвращаться к системе «весна-осень».

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