Хоккейный агент рассказал о реакции НХЛ на аватарку Овечкина с Путиным

Хоккейный агент Дэн Мильштейн на YouTube-канале Вити Кравченко ответил на вопрос об отношении к капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в США в связи с его аватаркой в социальных сетях с президентом России Владимиром Путиным.

«Какое к нему отношение в США? Не могу обсуждать, он не мой клиент. Лучше задать такой вопрос: «Что было бы или что сказали бы, если после 24 февраля он удалил бы фотографию с президентом?» — сказал Мильштейн.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб в лиге, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее канадский журналист заявил, что Овечкин может запятнать свое наследие.