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Головину предрекли будущее в топ-клубе Европы

Экс-советник Федуна Камоцци предрек Головину будущее в топ-клубе Европы

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Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, в интервью «РБ Спорт» заявил, что российского полузащитника «Монако» Александра Головина ждет большое будущее.

По его словам, воспитанник ЦСКА имеет все шансы в ближайшее время перебраться в один из топ-клубов Европы.

«Головин проводит прекрасный сезон в «Монако» в качестве лидера команды. Но я думаю, что он способен играть в большом топ-клубе Европы. Команде, которая больше и сильнее «Монако». К этому моменту Александр — лучший российский футболист», — заявил Камоцци.

27-летний Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

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