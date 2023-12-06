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В Госдуме уверены, что МОК допустит россиян до Олимпиады в Париже

Депутат Свищев заявил, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады-2024

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян до участия в Играх-2024 в Париже. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Уверен, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады, но с огромными ограничениями, замечаниями и условиями. Количество российских спортсменов на Олимпиаде в Париже будет близиться к минимуму, потому что отборочные турниры заканчиваются в ближайшее время», — заявил депутат.

5 декабря в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит МОК. Представители международных федераций летних видов спорта попросили МОК как можно скорее вынести решение по участию в ОИ-2024 нейтральных атлетов из России, которые прошли квалификацию или намереваются участвовать в отборе на Олимпиаду.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в Госдуме объяснили призыв Магучих к отстранению российских спортсменов.

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