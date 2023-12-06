«Монако» выложил постер GTA 6 с Головиным на обложке

Французский футбольный клуб «Монако» выложил постер в стиле компьютерной игры GTA 6 с российским полузащитником команды Александром Головиным на обложке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кроме россиянина, на обложку попали форварды монегасков Фоларин Балогун и Такуми Минамино.

3 декабря «Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» (2:0) в матче 14-го тура Лиги 1. Головин провел свой 150-й матч в составе команды в чемпионате Франции.

27-летний полузащитник перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

После 13 матчей «Монако», набрав 27 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч монегаски проведут в гостях против «Ренна» 10 декабря. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ранее Головина признали самым ценным игроком в его 150-м матче в Лиге 1.