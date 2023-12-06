Олимпийский чемпион назвал лица России в современной НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что нужно уделять больше внимания игре российских хоккеистов Никиты Кучерова и Артемия Панарина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Кучеров и Панарин и есть лица России в современной НХЛ. Просто им не делают такую громкую рекламу. Но они достойны этого звания. Только почему-то российские журналисты уделяют им меньше внимания.

У нас в этом смысле поставили на Овечкина и шарашат. Александр – конечно, великий хоккеист. Тем более, что сейчас близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Поэтому вокруг него такой ажиотаж. А Кучерову и Панарину необходимо уделять не меньше внимания», – заявил Кожевников.

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб и 26 результативных передач в 25 играх.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал в новом сезоне 35 (15+20) очков в 23 матчах.

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