Фетисов заявил, что в НХЛ настало время российского хоккеиста

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об игре россиянина Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в новом сезоне.

«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет. Он очень талантливый парень, будем следить за ним и болеть за него», — заявил Фетисов.

В ночь на 4 декабря по московскому времени Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой матча с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Также россиянин записал на свой счет результативную передачу.

На счету Панарина в новом сезоне 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в минувшем розыгрыше НХЛ вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси Дэвилз». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

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