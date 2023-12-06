В Госдуме объяснили призыв Магучих к отстранению российских спортсменов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «Спорт-Экспрессу» объяснил слова украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, призвавшей поддержать отстранение российских атлетов.

«Знаю точно, что это не ее личная позиция, а официальная позиция чиновников, министерств, администрации президента Украины, которую они озвучивают через спортсменов, деятелей культуры и искусства. Это они обращаются к миру с просьбой отстранить наших спортсменов. К таким неспортивным фактам уже привыкли», — заявил депутат.

Прыгунья в высоту снялась в ролике, где призвала поддержать запрет для российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях.

На Олимпийских играх 2020 года Магучих стала обладательницей бронзовой медали. Украинка уступила только представительнице Австралии Николе Макдермотт и россиянке Марии Ласицкене. После церемонии награждения чемпионка и бронзовая призерка сфотографировались вместе. Мария держала флаг Олимпийского комитета России, а Ярослава — флаг Украины. После этого на родине Магучих подверглась жесткой критике за этот снимок.

В отсутствие Ласицкене Магучих в сентябре 2022 года стала победительницей в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира из России не принимала участия в финале «Бриллиантовой лиги» в связи с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Также Магучих в 2022 году выиграла чемпионат мира в помещении.

Ранее Магучих назвали «девочкой-дрянью».