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«Спартак» объявил о возвращении чемпиона ОИ Ковальчука

«Спартак» во время игры с «Динамо» объявил о подписании контракта с Ковальчуком

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Алексей Даничев/РИА Новости

Московский «Спартак» представил олимпийского чемпиона 2018 года Илью Ковальчука в качестве игрока команды во время домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время паузы в игре на медиакубе арены «Мегаспорт» был представлен ролик с Ковальчуком, где тот жмет руку главному тренеру команды Алексею Жамнову. В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее середняк КХЛ прервал 11-матчевую победную серию СКА.

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