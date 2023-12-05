«Спартак» объявил о возвращении чемпиона ОИ Ковальчука

Московский «Спартак» представил олимпийского чемпиона 2018 года Илью Ковальчука в качестве игрока команды во время домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время паузы в игре на медиакубе арены «Мегаспорт» был представлен ролик с Ковальчуком, где тот жмет руку главному тренеру команды Алексею Жамнову. В конце видео появилась надпись «Добро пожаловать домой, Илья».

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее середняк КХЛ прервал 11-матчевую победную серию СКА.