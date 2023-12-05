«Зенит» попросил ЭСК РФС изучить момент с отсутствием серьезного наказания Пиняеву

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб попросил рассмотреть отсутствие красной карточки нападающему Сергею Пиняеву на 63-й минуте встречи за серьезное нарушение правил. Полузащитник «Локомотива» грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо, главный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку. Бразилец покинул поле на 71-й минуте.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Глушенков открыл счет в начале встречи, Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Глушенков и Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о потасовке с представителями «Ахмата».