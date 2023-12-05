Калешин об иностранных тренерах: не выучил русский язык — пинок под зад и штраф

Футбольный тренер Евгений Калешин, недавно уволенный из клуба Первой лиги «Акрон», призвал иностранных специалистов, работающих в России, учить русский язык. Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

«В Европе ты через месяц должен говорить на местном языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих футболистов, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция проводилась только на русском. Если он язык не выучил — пинок под зад и огромный штраф, увольнение.

Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет! А у них идет почему-то», — заявил специалист.

Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

45-летний специалист возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. С ним команда провела 57 матчей, в которых одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов Кубка России.

Ранее Калешин объяснил, почему его уволили из «Акрона».