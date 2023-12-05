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Фетисов объяснил голевую засуху Овечкина

Фетисов заявил, что на Овечкина оказывается серьезная психологическая нагрузка

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РИА «Новости»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вернется голевое чутье. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше. Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Грецки, который является величайшим в истории спорта», — сказал Фетисов.

В ночь на 5 декабря по московскому времени «Вашингтон» разгромно уступил «Аризоне Койотис» (0:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 38-летний Овечкин провел седьмой матч подряд без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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