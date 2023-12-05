Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

29-летний голкипер в матче с «Даллас Старз» отразил 25 бросков, а его команда одержала победу со счетом 4:0.

Первой звездой назван вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, который в победном матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1) отразил 42 броска. Третьей звездой дня стал голкипер «Аризоны Койотис» Коннор Ингрэм, совершивший 26 спасений в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:0).

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 60 матчах. Его коэффициент надежности составил 2,65, а процент отраженных бросков — 0,915.

Россиянин вместе с »Тампой» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2020 и 2021). Вратарь становился обладателем «Везины Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В составе сборной России выиграл чемпионат мира 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Василевский выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Ранее российский хоккеист «Тампы» повторил рекорд клуба.